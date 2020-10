Calciomercato Roma live, ore decisive per Smalling. Vice-Dzeko: c’è Vlahovic

Tutte le notizie di calciomercato della Roma di oggi mercoledì 30 settembre.

ACQUISTI: Pedro (A, svincolato), Kumbulla (D, Verona)

CESSIONI: Kalinic (A, Atletico Madrid fp), Zappacosta (D, Chelsea fp), Smalling (D, Man. United), Defrel (A, Sassuolo), Gonalons (C, Granada), Bianda (D, Zulte Waregem), Fuzato (P, Gil Vicente p), Cetin (D, Verona p), Florenzi (D, PSG p), Kolarov (D, Inter), Schick (A, Bayer Leverkusen), Riccardi (C, Pescara p), Under (C, Leicester p)

ORE 9.20 GIORNO VERITÀ PER SMALLING: ARRIVA L’INTERMEDIARIO A ROMA

Smalling si avvicina alla Roma: in giornata previsto l’arrivo nella capitale di Palac, l’intermediario della trattativa con il Manchester United.

ORE 9 AFFARE SMALLING, LA ROMA CI PROVA ANCHE PER DALOT

Per invogliare il Manchester United a cedere Smalling, la Roma ha fatto anche recapitare una proposta per il terzino Diogo Dalot.

ORE 7.10 BLITZ FIENGA PER SMALLING: OFFERTA DA 15 MILIONI TOTALI

Ieri si è mosso in prima persona l’ad della Roma Fienga per Chris Smalling, viaggiando direttamente a Manchester dopo aver inoltrato l’ultima offerta ufficiale da 12 milioni più 3 di bonus. Entro domani la risposta dello United.

ORE 7 VICE-DZEKO, OPZIONE VLAHOVIC

Se Smalling si avvicina (Verissimo e Nacho il piano B), Jovic e Mayoral sembrano allontanarsi. L’alternativa più concreta è Vlahovic della Fiorentina: costa 25 milioni, i viola vorrebbero l’obbligo di riscatto.