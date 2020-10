Dalla Spagna, fatta per Mayoral alla Roma: prestito con diritto di riscatto

Borja Mayoral è vicinissimo al prestito con la Roma, che si conserva sullo spagnolo un’opzione sul suo acquisto a titolo definitivo dal Real Madrid. E’ quanto viene riferito dalla giornalista spagnola Arancha Rodriguez su Twitter. Oggi l’agente dello spagnolo sbarcherà a Roma per limare i dettagli del trasferimento, dopo il dietro front nei giorni scorsi di Zinedine Zidane, che avrebbe voluto far partire Jovic piuttosto che il centravanti spagnolo. Le cifre per il prestito di Mayoral alla Roma, prima dei ripensamenti del tecnico francese, si aggiravano sulla base di un milione per il trasferimento a titolo temporaneo, con un diritto di riscatto fissato intorno ai 13 milioni. Il classe ’97, ora, dovrà rinnovare con il Real Madrid essendo in scadenza di contratto nel 2021. A Trigoria ci sarà anche Davide Lippi, che sta curando la trattativa.