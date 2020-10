Roma-Smalling, ci siamo. Dall’Inghilterra: trattativa ai dettagli

La Roma è ai dettagli per Chris Smalling. Il club giallorosso in queste ore sta chiudendo la trattativa per il ritorno del centrale inglese a Trigoria. Nei giorni scorsi c’è stata l’accelerata, la forbice con il Manchester United si è ridotta: come riporta ‘The Athletic’, nella giornata di ieri si sono registrati passi in avanti importanti e ora devono essere risolti soltanto gli ultimi dettagli del trasferimento. I Red Devils vogliono tra i 20 e i 22 milioni di euro mentre la Roma offriva poco più di 13 milioni di euro. Gli ultimi progressi, però, avrebbero portato i giallorossi a soddisfare la richiesta del Manchester United. Fonseca avrà presto Smalling.