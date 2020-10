Si riapre la pista Borja Mayoral: oggi l’agente a Roma

Per la Roma si riapre la pista Borja Mayoral. Ieri Zidane ha mandato in campo da titolare Jovic, per la seconda volta di fila, e lo spagnolo è tornato a considerare l’addio al Real Madrid. L’allenatore francese gli aveva assicurato di puntare su di lui e non sul serbo, ma le sue scelte hanno detto il contrario. Mayoral sa che da terza punta avrebbe pochissimo spazio e invece la volontà è solo di giocare con continuità. Il giocatore classe ’97 ha aperto alla cessione e il suo agente oggi stesso arriverà a Roma per riprendere i discorsi con il club giallorosso. Questo non significa che l’affare andrà sicuramente in porto, ma il progetto capitolino è interessante e l’attaccante è intenzionato ad ascoltarlo: a Trigoria ci sarà anche Davide Lippi, che sta curando la trattativa. Il contratto in scadenza 2021 è un fattore che dà molto ‘potere’ a livello decisionale a Borja Mayoral, ma l’opzione più probabile resterebbe quella di un rinnovo per poi andare alla Roma in prestito con diritto di riscatto a 15 milioni.