Roma chiama Greenwood. Nonostante le promesse dalla Turchia e le difficoltà dettate dalle alte richieste del Marsiglia i giallorossi insistono per l'attaccante inglese che Gasperini ha messo in cima alla lista dei suoi desideri per il mercato estivo. Gli intermediari al lavoro soprattutto col padre del ragazzo per trovare tutti gli accordi tra società e calciatore prima di presentare ai francesi un'offerta. La richiesta è di oltre 50 milioni ma la volontà della Roma è quella di abbassare le pretese dell'OM viste anche le difficoltà economiche della squadra della Provenza. Il 40% della rivendita di Greenwood andrà nelle casse del Manchester United. Motivo - scrive Lorenzo Pes su Il Tempo - che spinge il Marsiglia a sparare alto per il cartellino dell'attaccante. L'operazione resta comunque in salita viste le cifre e andrà inevitabilmente anche a incidere sul resto del mercato. Molto dipenderà anche dalle strategie legate al Fair Play Finanziario e dalle uscite. il nome di Greenwood resta attuale a Istanbul, vantaggio del club turco resta quello di poter offrire ingaggi difficilmente avvicinabili per il calcio italiano. Tra i piani B apprezzati da Gasperini restano i nomi di Tel, Tzolis e Summerville. Gasp, in realtà, preferirebbe avere due innesti titolari da poter affiancare a Malen. Combinazione che con l'imminente rinnovo di Dybala apre la strada a un addio di Soulé, valutato attorno ai 35-40 milioni, già in passato aveva avuto richieste da Premier e Budesliga.