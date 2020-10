Fazio verso l’addio: è vicino alla Sampdoria

Federico Fazio torna vicino all’addio alla Roma. Dopo Cagliari e Fiorentina, stavolta è la Sampdoria a trattare l’argentino, che nel frattempo ha smaltito l’infortunio alla caviglia ed è tornato in gruppo martedì. Come riporta ‘Sportitalia’, infatti, il classe ’87 è vicino ai blucerchiati di Massimo Ferrero. Il patron della Sampdoria sta ultimando la squadra a disposizione di Claudio Ranieri, che quindi ritroverebbe Fazio dopo i mesi alla Roma nel 2019. Con Smalling che è pronto a vestire di nuovo giallorosso, i capitolini provano a liberare una casella in difesa.