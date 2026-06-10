La prima opzione per la nuova fascia sinistra è proprio lui, Matteo Ruggeri. Uno che Gian Piero Gasperini conosce molto bene per averlo già allenato all'Atalanta in 4 stagioni (dal 2020 al 2025, con l'eccezione dell'anno vissuto in prestito alla Salernitana). Ma, soprattutto, uno che permetterebbe a tutti gli effetti di poter riportare Wesley a destra, nella sua zona di naturale competenza, in attesa poi di capire cosa succederà con Angelino. Già, perché allo spagnolo è stato fatto un discorso molto chiaro: partirà in ritiro, ma nei primi 15-20 giorni dovrà anche dimostrare di essere tornato quello di una volta. E il giocatore dell'Atletico Madrid - scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport - è l'obiettivo numero uno. È arrivato a Madrid da un solo anno e alla fine ha giocato tanto, ben 47 partite, con un rendimento molto buono soprattutto nella seconda parte della stagione. oggi viene valutato circa 30 milioni, rispetto ai 18 che venne pagato la scorsa estate. Tutto questo considerando poi che a Ruggeri piacerebbe anche l'idea di tornare in Italia. anche perché ha capito che la prossima stagione difficilmente potrà essere il titolare del ruolo come è successo in quella appena conclusa. All'Atletico, infatti, stanno cercando a tutti i costi di acquistare un altro esterno sinistro. Con Gasp, invece, Ruggeri ha carburato pian piano, diventando fondamentale nella stagione della vittoria dell'Europa League. Alla Roma sono convinti però di poter abbassare il prezzo e magari chiudere a 20-22 più eventuali bonus. Una valutazione considerata anche in linea con i parametri del club, visto che Ruggeri ha 24 anni e un range anagrafico che può permettere anche una valorizzazione ed una eventuale rivendita.