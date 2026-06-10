Evan Ndicka è uno dei possibili sacrificabili in vista della chiusura del seetlement agreement con l'Uefa al 30 giugno. Arrivato a parametro zero, potrebbe regalare una grossa plusvalenza. Sul difensore impegnato ai Mondiali con la Costa D'Avorio - come scrive il Corriere dello Sport - ci sarebbe l'interesse del Bournemouth di Tiago Pinto che sta guardando in Serie A per rinforzare la propria difesa. Occhi anche su Lucumi del Bologna, ma il principale obiettivo (anche se si dovrebbe fare un ragionamento sull'ingaggio) è appunto il giallorosso. Che piace anche a Tottenham e Newcastle. A Trigoria aspettano le eventuali offerte, ma non si scende dai 40 milioni di valutazione. Anche perché il 20% dovrebbe andare proprio al giocatore come stabilito al momento del suo ingaggio a parametro zero di tre anni fa.