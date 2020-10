Roma, Zidane glissa su Jovic: “Può succedere di tutto”

Luka Jovic è in uscita dal Real Madrid da alcune settimane, gli spagnoli lo hanno proposto alla Roma ma ieri Zinedine Zidane ha sorpreso tutti. Contro il Valladolid, l’attaccante serbo – che sembrava scivolato dietro Borja Mayoral nelle gerarchie – è partito titolare giocando 58 minuti. Nel postpartita, lo stesso Zidane ha parlato del futuro di Jovic: “Non posso confermare niente fino al 5 ottobre (giorno di chiusura del mercato, ndr). È un giocatore della nostra rosa, io prendo le decisioni e basta. Non dirò niente di quello che succederà, può accadere qualsiasi cosa. Lui è qui e oggi (ieri, ndr) ha giocato”.