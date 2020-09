Calciomercato Roma live: Milik cerca l’accordo col Napoli, spunta Marcao

Tutte le notizie di calciomercato della Roma di oggi sabato 19 settembre.

ACQUISTI: Pedro (A, svincolato), Kumbulla (D, Verona)

CESSIONI: Kalinic (A, Atletico Madrid fp), Zappacosta (D, Chelsea fp), Smalling (D, Man. United), Defrel (A, Sassuolo), Gonalons (C, Granada), Bianda (D, Zulte Waregem), Fuzato (P, Gil Vicente p), Cetin (D, Verona p), Florenzi (D, PSG p), Kolarov (D, Inter), Schick (A, Bayer Leverkusen), Riccardi (C, Pescara, p)

Ore 9.17 – ROMA SU MARCAO: OFFERTI 13 MILIONI

Dalla Turchia si parla di un’offerta della Roma per il centrale brasiliano Marcao. Il Galatasaray valuta il difensore 15 milioni, potrebbe arrivare se il Manchester United non abbassasse le richieste per Smalling.

Ore 7.29 – MILIK CERCA L’ACCORDO COL NAPOLI, POI SARÀ GIALLOROSSO

Manca solo l’accordo tra Arkadiusz Milik e il Napoli per il passaggio alla Roma dell’attaccante polacco. Che nella giornata di ieri ha svolto le visite mediche, prima di tornare in Campania per chiudere dei contenziosi con De Laurentiis.