Under-Leicester, operazione chiusa: prestito oneroso con diritto di riscatto a 23 milioni

Under è pronto a iniziare la sua avventura in Premier League. Lo aspetta il Leicester, che ha chiuso intanto la trattativa con la Roma: come riporta Sky Sport sarà un prestito oneroso con diritto di riscatto (e non più obbligo come invece era previsto all’inizio) fissato a 23 milioni di euro.

Il turco ha già svolto le visite mediche a Villa Stuart ieri mattina. Oggi con l’ufficializzazione dei numeri di maglia (dove Under non appariva) la conferma dell’ok definitivo alla trattativa. Lo aspetta un volo per l’Inghilterra e la firma sul contratto.