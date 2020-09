Dalla Turchia: obiettivo Marcao. La Roma offre 13 milioni

La trattativa per Chris Smalling va avanti, Fonseca si è mostrato fiducioso ma il Manchester United non abbassa le sue richieste. Per questo la Roma potrebbe decidere di virare su un altro difensore: in Turchia si (ri)parla di Marcao, centrale brasiliano in forza al Galatasaray, già sulla lista dell’ex ds Petrachi lo scorso anno. Il classe 1996, nonostante un infortunio al ginocchio, ha giocato 39 partite nell’ultima stagione: la valutazione della squadra di Istanbul è di 15 milioni. Secondo il portale “Fanatik”, la Roma ne avrebbe offerti 13, dopo una prima proposta – rifiutata – di 12 più bonus. Il difensore, in passato, è stato accostato anche ad Atalanta, Fiorentina, Sampdoria e Udinese.