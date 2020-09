Anche il Lecce su Bouah, ma la Roma potrebbe inserirlo nell’affare Milik

C’è la fila per Devid Bouah. Il terzino classe 2001, fino allo scorso anno con la Primavera di Alberto De Rossi, piace a diverse squadre di Serie B, tra le quali Ascoli, Cittadella e Cosenza. Nelle ultime ore si è aggiunto l’interesse del Lecce, come riporta “Sportitalia”. I pugliesi lo prenderebbero in prestito, ma l’operazione dipenderà anche dall’affare Milik. Bouah, infatti, dovrebbe passare al Napoli nella trattativa legata all’attaccante polacco. La società partenopea, successivamente, lo girerebbe in prestito al Bari del presidente Luigi De Laurentiis, figlio del numero uno azzurro Aurelio.