Pirlo aspetta Dzeko: “Il mercato è lungo, Suarez ormai è difficile”

Andrea Pirlo è al suo esordio con la Juventus. Il neo allenatore bianconero ha parlato in conferenza stampa anche della trattativa che coinvolge Edin Dzeko.

“Non mi aspettavo di non avere il centravanti titolare, ma il mercato è lungo e ci sono problemi per qualsiasi squadra ad avere i giocatori. In futuro speriamo che arrivi anche l’attaccante, ma non abbiamo fretta. Suarez? Guardando i tempi lunghi per il passaporto è difficile pensare che possa essere l’attaccante della Juventus”.

La Juventus punta quindi tutto su Dzeko. Ma prima di arrivare al bosniaco aspetta l’ok definitivo di De Laurentiis che deve risolvere alcune pendenze con Milik. Quando queste saranno risolte, il polacco potrà arrivare alla Roma ed Edin partirà per Torino.