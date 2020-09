Stallo tra Milik e il Napoli: la Roma attende un’apertura di De Laurentiis

Situazione di stallo nella trattativa legata al passaggio di Arek Milik alla Roma. Il giocatore ha raggiunto l’accordo con i giallorossi, manca però quello tra l’entourage del bomber polacco e il Napoli. Come riporta “Sky Sport”, ballano infatti delle pendenze, relative alla multa da pagare dopo l’ammutinamento post Salisburgo e ai diritti d’immagine per un ristorante, di proprietà dello stesso Milik, al quale l’attaccante avrebbe fatto pubblicità senza l’autorizzazione del club partenopeo. De Laurentiis non indietreggia e in questo modo blocca pure l’operazione Dzeko, che la Roma non lascerà andare alla Juventus senza aver trovato un sostituto.