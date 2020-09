Dalla Turchia: Roma su Vida, il Besiktas spinge il difensore ad accettare

Fonseca l’ha praticamente annunciato: oltre a Kumbulla arriverà un altro difensore. Il sogno è ancora quello che porta a Chris Smalling, ma viste le difficoltà nell’arrivare all’inglese la Roma si deve cautelare. In Turchia l’emittente TRT Sport riporta una trattativa per Domagoj Vida, centrale in forza al Besiktas che ha il contratto in scadenza nel 2022. La Roma, che già in passato si era interessata al croato, avrebbe offerto un triennale da tre milioni a stagione. In queste ore il Besiktas starebbe convincendo il suo giocatore ad accettare la corte dei giallorossi per potersi liberare del suo pesante ingaggio da 4,5 milioni e mezzo a stagione.