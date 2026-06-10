Tutto torna indietro. Il caos del Derby della Mole tra Torino e Juventus aveva monopolizzato l'ultima giornata di campionato. Quello che doveva essere un turno decisivo per la corsa Champions si era trasformato nell'ennesima pagina nera del calcio italiano. Prima gli scontri tra le due tifoserie. Poi il ferimento di un tifoso. Infine la protesta della curva bianconera, che chiedeva di non disputare la partita. Tra tensioni, battibecchi e momenti di grande confusione, il match era iniziato con oltre un'ora di ritardo rispetto agli altri campi. Alla fine, sul piano della classifica, quella gara non aveva più nulla da dire. Roma e Como avevano già conquistato la qualificazione alla Champions. Ma gli episodi avvenuti fuori dallo stadio non sono passati inosservati. Come riportato da Sportmediaset, è arrivata la sanzione: saranno dieci le trasferte vietate alle tifoserie di Juventus e Torino nel prossimo campionato. Una decisione pesante, ma che poteva essere più severa. Soprattutto alla luce di quanto accaduto in passato ad altre tifoserie, come quella della Roma dopo gli incidenti con i sostenitori della Fiorentina in autostrada. Questa volta, però, il conto è arrivato anche per il Derby della Mole.