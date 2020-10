Calciomercato Roma live: giornata decisiva per Smalling ed El Shaarawy

Tutte le notizie di calciomercato della Roma di oggi lunedì 5 ottobre.

ACQUISTI: Pedro (A, svincolato), Kumbulla (D, Verona p), Mayoral (A, Real Madrid p)

CESSIONI: Kalinic (A, Atletico Madrid fp), Zappacosta (D, Chelsea fp), Smalling (D, Man. United), Defrel (A, Sassuolo), Gonalons (C, Granada), Bianda (D, Zulte Waregem), Fuzato (P, Gil Vicente p), Cetin (D, Verona p), Florenzi (D, PSG p), Kolarov (D, Inter), Schick (A, Bayer Leverkusen), Riccardi (C, Pescara p), Under (C, Leicester p)

ORE 8.21 – OFFERTI BENATIA E RUDIGER, MA LA ROMA VUOLE SOLO SMALLING

La Roma vuole Chris Smalling. Al Manchester United saranno offerti 15 milioni più bonus: si continua a trattare. Offerti gli ex Rudiger e Benatia, giallorossi non interessati.

ORE 7.42 – KLUIVERT AL LIPSIA, CI SIAMO

A breve la cessione di Justin Kluivert al Lipsia sarà ufficiale. L’olandese svolgerà le visite mediche, poi arriverà la firma. Trasferimento in prestito oneroso con diritto di riscatto.

ORE 7.08 – DISTANZA CON EL SHAARAWY E LO SHANGHAI SHENHUA

Pare lontano il ritorno a Roma di Stephan El Shaarawy. Manca l’accordo con il giocatore e soprattutto quello con lo Shanghai Shenhua, che non intende pagare parte dello stipendio dell’attaccante e vorrebbe cedere il giocatore solo in prestito secco e oneroso.