Ufficiale, Smalling è della Roma per 15 milioni: “Testa e cuore sono sempre stati qui”

“Il Manchester United ha raggiunto un accordo con la Roma per il trasferimento di Chris Smalling”. Con queste parole i Red Devils hanno ufficializzato la cessione ai giallorossi del classe ’89. Si conclude così la puntata finale della telenovela che ha visto protagonista il centrale, che dopo un lungo tira e molla torna a Trigoria. “Tutti noi al Manchester United vogliamo ringraziare Chris per i suoi anni di servizio, dedizione e professionalità, e gli auguriamo tutto il meglio per il suo futuro”. Risolto quindi il giallo sul deposito del contratto e il documento mancante, per cui la conferma della Figc non era ancora arrivata. Fonseca può riabbracciare finalmente Smalling. A seguire anche il comunicato della Roma: “L’AS Roma è lieta di annunciare l’ingaggio di Chris Smalling dal Manchester United. Il difensore arriva a titolo definitivo, a fronte di un corrispettivo complessivo pari a 15 milioni di euro. Con il calciatore è stato sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2023″.

“Nella vita le cose che contano non arrivano mai in maniera facile”, ha commentato il giocatore al sito ufficiale giallorosso. “La mia testa e il mio cuore sono sempre rimasti a Roma. Sono molto felice di essere uno di voi. Daje Roma”. Anche Guido Fienga commenta il ritorno di Smalling: “Siamo contenti di poter riabbracciare Chris e di riaverlo come uno dei pilastri della nostra squadra”, ha dichiarato il CEO della Roma. “Desidero ringraziare il Manchester United per la disponibilità mostrata in questa lunga e tenace trattativa”. Chris tornerà a indossare la maglia numero 6.