Smalling, l’agente prenota un volo per Roma: prosegue la trattativa con lo United

James Featherstone, agente di Chris Smalling, ha prenotato un volo privato per Roma, in attesa di ulteriori sviluppi nella trattativa tra il club gialllorosso e il Manchester United. Lo riporta il “Daily Mail”, che fa il punto sulla situazione dell’operazione: l’accordo non è stato ancora raggiunto, ma il giocatore rimane sempre in uscita dai “Red Devils”, nonostante le ultime prestazioni horror della difesa dello United (ieri è arrivato l’1-6 dal Tottenham di Mourinho). Tra i dirigenti della Roma filtra ottimismo: l’ad Guido Fienga è arrivato a Trigoria per chiudere la trattativa.