Niente Pau Lopez per l’Everton: gli inglesi virano su Olsen o Romero

Pau Lopez non giocherà in Premier League. Nelle ultime ore l’Everton ha avviato i discorsi con la Roma e il giocatore per un eventuale trasferimento in prestito con diritto di riscatto. Una trattativa mai realmente decollata quella per lo spagnolo, tanto che i Toffees hanno deciso di virare su altri obiettivi. Come riporta ‘Sky Sport’, infatti, l’Everton di Carlo Ancelotti ha cominciato i colloqui con Robin Olsen e Sergio Romero, estremo difesore del Manchester United. Nei discorsi per Pau Lopez, quindi, con la Roma è emerso anche il nome del portiere svedese, che nell’ultima stagione ha giocato in prestito al Cagliari ed è tornato poi a Trigoria, convocato anche per la partita con l’Udinese.