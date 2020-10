La Salernitana prende Antonucci: battuta la concorrenza del Venlo

Mirko Antonucci torna a un passo dalla Salernitana. L’affare con il club campano sembrava già definito la scorsa settimana, poi la trattativa si era interrotta per via dell’inserimento del Venlo, la squadra olandese che dalla Roma ha recentemente prelevato il croato Ante Coric. Tuttavia, come riporta “TMW”, sembra che i granata siano riusciti a battere la concorrenza estera: l’esterno classe 1999, dopo il prestito al Vitoria Setubal, si trasferirà nuovamente a titolo temporaneo, stavolta in Serie B.