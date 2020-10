Kluivert-Lipsia: visite mediche concluse. Attesa a breve l’ufficialità – FOTO

Tutto pronto per l’inizio dell’avventura di Kluivert al Lipsia. Il giornalista tedesco Guido Schafer del Leipziger Volkszeitung ha comunicato infatti il buon esito delle visite mediche svolte in Germania dell’olandese, che si appresta così a diventare un nuovo calciatore del Lipsia. L’ormai ex esterno giallorosso indosserà la maglia numero ventuno e cercherà di regalare ai tifosi del club quel talento e quegli sprazzi di classe visti soltanto a intermittenza nell’avventura con la Roma. “Ero venuto qui e avevo visitato il centro già nel 2018, quando dovevo scegliere se andare al Lipsia o alla Roma“, quest e le parole rilasciate stamattina alla Bild da Kluivert, che si trasferirà in Germania in prestito oneroso (1,5 milioni) con obbligo di riscatto al raggiungimento di determinate condizioni.