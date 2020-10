Pau Lopez, Roma al lavoro con l’Everton per il prestito: il giocatore non è convinto

Continua la trattativa per portare Pau Lopez all’Everton. La Roma e il club britannico, secondo “Gazzetta.it”, sono al lavoro per il trasferimento in Inghilterra dell’estremo difensore, che passerebbe ai “Toffes” di Carlo Ancelotti in prestito con diritto di riscatto. C’è però da convincere il portiere spagnolo, che all’Everton si troverebbe davanti Pickford e dunque non avrebbe il posto da titolare assicurato. Cosa che non ha nemmeno nella capitale, dal momento che in porta, nelle prime tre giornate di campionato, Fonseca gli ha preferito Mirante, autore fin qui di buonissime prestazioni.