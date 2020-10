Ufficiale, Antonucci passa in prestito alla Salernitana: “In bocca al lupo Mirko” – FOTO

Tutto fatto per il passaggio di Antonucci alla Salernitana. La Roma ha ufficializzato il trasferimento in prestito del calciatore al club campano, che ha battuto la concorrenza olandese del Venlo, con cui i giallorossi avevano già concluso la trattativa Coric. Il classe 1999 vestirà il granata dopo aver fatto tutto il pre campionato agli ordini di Fonseca. Sarà quella di Salerno un’occasione importante per Antonucci per rimettersi in gioco dopo l’avventura in chiaro scuro al Vitoria Setubal. Castori guadagna così un giocatore che può fare la differenza in Serie B, duttile e polivalente su tutto il fronte d’attacco grazie alla capacità di saper interpretare sia il ruolo di esterno sia il ruolo di trequartista.