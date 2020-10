Perotti blocca El Shaarawy: le due trattative sono in standby

Diego Perotti si allontana dal Fenerbahce e di conseguenza non favorisce il ritorno di Stephan El Shaarawy alla Roma. Le due operazioni sono collegate: l’italo-egiziano sostituirebbe numericamente l’esterno argentino, tuttavia entrambe le trattative presentano dei grossi ostacoli. Il trasferimento in Turchia di Perotti è frenato da questioni riguardanti il secondo anno del contratto di due stagioni propostogli dal Fenerbahce. Per El Shaarawy, c’è invece da convincere l’attaccante a ridursi lo stipendio e lo Shanghai Shenhua a pagare parte del suo ingaggio. Con il club cinese si tratta anche sulla formula, visto che la Roma ha chiesto un prestito gratuito.