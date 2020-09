Calciomercato Roma live: Florenzi al PSG: è fatta. Smalling salta gli allenamenti con lo United

Tutte le notizie di calciomercato della Roma di oggi giovedì 10 settembre.

ACQUISTI: Pedro (A, svincolato)

CESSIONI: Kalinic (A, Atletico Madrid fp), Zappacosta (D, Chelsea fp), Smalling (D, Man. United fp), Defrel (A, Sassuolo), Gonalons (C, Granada), Bianda (D, Zulte Waregem), Fuzato (P, Gil Vicente p), Cetin (D, Verona p), Kolarov (D, Inter), Riccardi (C, Pescara p), Schick (A, Bayer Leverkusen)

Ore 11.29 – FLORENZI AL PARIS SAINT GERMAIN IN PRESTITO CON DIRITTO DI RISCATTO

Il Paris Saint Germain è pronto ad abbracciare Alessandro Florenzi. Il terzino destro della Roma andrà in Francia in prestito con diritto di riscatto per una stagione.

Ore 10.46 – SMALLING SALTA GLI ALLENAMENTI CON LO UNITED

Vicinissimo il ritorno di Chris Smalling alla Roma. Il centrale inglese martedì e mercoledì non ha svolto gli allenamenti con lo United, mentre il club inglese sembra pronto ad accettare l’offerta per un prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato a 12 milioni di euro.