Karsdorp al Genoa, trattativa ad un passo dalla chiusura

Procede spedita la trattativa che vede il passaggio di Rick Karsdorp al Genoa. Dopo il rifiuto dell’Atalanta nel chiudere i negoziati con la Roma (e il conseguente acquisto di Piccini), l’esterno olandese proseguirà comunque la sua carriera altrove. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, la trattativa è ad un passo dalla chiusura, col terzino che passerà con Maran in prestito con obbligo di riscatto (legato al numero di presenze che il giocatore accumulerà in rossoblù) fissato a 7 milioni. Proprio ieri, Karsdorp si era reso protagonista della rete del’1-0 in amichevole contro il Frosinone.