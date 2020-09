Tante pretendenti per Bouah: il terzino piace anche ad Ascoli e Cittadella

C’è la fila per Devid Bouah. Sul terzino della Roma Primavera, utilizzato anche da Fonseca nelle prime amichevoli stagionali, c’è da tempo il Cosenza, mentre qualche giorno fa si parlava di un interessamento del Bologna di Walter Sabatini. “TuttoMercatoWeb” riporta che il nazionale Under 20 piace pure ad Ascoli e Cittadella: due pretendenti in più, quindi, per un giocatore che nella scorsa stagione, agli ordini di Alberto De Rossi, ha giocato solo nella prima giornata, saltando l’intero campionato per la rottura del legamento crociato.