Roma, Smalling ad un passo: assente agli allenamenti con lo United

Smalling-Roma, siamo agli sgoccioli. Il centrale inglese, martedì e mercoledì, non si è presentato agli allenamenti con il Manchester United, pronto ad accettare l’offerta dei giallorossi per il suo trasferimento, scrive “The Telegraph”. I Red Devils, partiti con una richiesta iniziale di 20 milioni per l’inglese, hanno deciso di abbassare le loro pretese e vanno verso l’ok per il prestito oneroso con obbligo di riscatto a 12 milioni. In giornata, la Roma aspetta la risposta del club inglese. Il centrale invece aveva chiesto alla società un quadriennale, ma tutti gli indizi sembrano favorire l’ok per un triennale con possibile opzione per il quarto anno.