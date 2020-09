La Roma blocca Under: il Napoli per cedere Milik chiede 35 milioni

Non c’è più Cengiz Under nella trattativa con il Napoli per Milik. Oggi – riporta Sky Sport – gli azzurri hanno chiesto 35 milioni per l’attaccante polacco dopo aver visto uscire l’esterno dall’operazione. Al club di Trigoria adesso la scelta: fare un investimento su Milik (e poi dare il via libera a Dzeko verso la Juventus) oppure tenere Edin ancora un anno e lasciar perdere il polacco. L’infortunio di Zaniolo ha spinto i giallorossi a prendere una decisione diversa e a fare marcia indietro: Under non rientrerà più nell’operazione con il Napoli di De Laurentiis per Milik ma se questa andrà avanti, lo farà solo per l’attaccante.