Suffer vicino alla Spal: trasferimento a titolo definitivo con percentuale sulla rivendita

Samuele Suffer alla Spal. La trattativa è vicina alla conclusione, il terzino classe 2002 lascerà la Roma e si trasferirà in Emilia a titolo definitivo, con una percentuale sulla futura rivendita del giocatore. Intervistato da ForzaRoma.info, l’avvocato Giovanni Ferro ha confermato l’operazione, anche se l’ufficialità non è ancora arrivata. Sempre dall’agenzia GP fanno sapere che non ci sono aggiornamenti sul rinnovo di Lorenzo Pellegrini: la trattativa tra le due parti deve ancora entrare nel vivo.