Cagliari-Roma, sì al pubblico: porte aperte per mille spettatori

Grossa novità per Cagliari-Roma, l’amichevole in programma sabato 12 settembre alle ore 18. Alla Sardegna Arena, infatti, potranno accedere mille spettatori. Come riporta l’Ansa, la società rossoblù aprirà parzialmente la tribuna principale, mentre i distinti saranno occupati dai tifosi disabili e dai loro accompagnatori. L’ultima gara giocata con il pubblico dalle due squadre fu proprio un Cagliari-Roma, quello dello scorso 1 marzo, finito 4-3 per i giallorossi.

A disposizione di mister Di Francesco potrebbe esserci anche Diego Godin, a sorpresa, secondo “Gazzetta.it”, a un passo dal Cagliari. L’affare con l’Inter potrebbe riguardare indirettamente Federico Fazio, che con il club sardo ha già raggiunto un accordo di massima.