Florenzi in prestito al Paris Saint Germain: trattativa chiusa

Il futuro di Alessandro Florenzi si sblocca, e parlerà francese. Il Paris Saint Germain ha infatti trovato l’accordo con la Roma per il trasferimento dell’ex capitano giallorosso. Secondo quanto riporta “La Gazzetta dello Sport”, dopo l’esperienza al Valencia, il terzino destro partirà per un prestito secco che durerà una stagione, con i francesi che si riservano un diritto di riscatto. Decisivo l’impegno e il lavoro di Alessandro Lucci, agente del giocatore, che ha lavorato sotto traccia negli ultimi giorni per arrivare alla stretta di mano. Florenzi non è mai stato preso in considerazione da Paulo Fonseca e a Parigi avrà la possibilità di giocarsi le sue carte per una convocazione ai prossimi europei, ritrovando tra le altre il compagno di Nazionale Marco Verratti. “Florenzi? È un giocatore che adoro: gioca ovunque. Avevo pensato a lui per il Paris Saint Germain già tre anni fa”, così si era espresso in passato il direttore sportivo del Psg, Leonardo.