Calciomercato Roma live: Diawara piace all’Arsenal, Fazio verso la Fiorentina

Tutte le notizie di calciomercato della Roma di oggi martedì 22 settembre.

ACQUISTI: Pedro (A, svincolato), Kumbulla (D, Verona)

CESSIONI: Kalinic (A, Atletico Madrid fp), Zappacosta (D, Chelsea fp), Smalling (D, Man. United), Defrel (A, Sassuolo), Gonalons (C, Granada), Bianda (D, Zulte Waregem), Fuzato (P, Gil Vicente p), Cetin (D, Verona p), Florenzi (D, PSG p), Kolarov (D, Inter), Schick (A, Bayer Leverkusen), Riccardi (C, Pescara p), Under (C, Leicester p)

Ore 8.38 – FAZIO PIACE ALLA FIORENTINA, KALINIC SI PROPONE

Si continua a lavorare sulla trattativa Federico Fazio-Fiorentina, più difficile collocare Santon. Intanto Nikola Kalinic si offre come vice Dzeko, ma la società pare interessata a calciatori più giovani

Ore 8.25 – ARSENAL SU DIAWARA

C’è sempre l’Arsenal su Amadou Diawara. Il guineano è un obiettivo dei “Gunners”, che presenterebbero un’offerta alla Roma nel caso in cui non riuscissero ad arrivare a Thomas dell’Atletico Madrid e Aouar del Lione

Ore 7.37 – SMALLING, CONTINUA IL BRACCIO DI FERRO CON IL MANCHESTER

Ancora distanza tra Roma e Manchester United per Chris Smalling. Il club giallorosso continua a non offrire più di 13 milioni, gli inglesi ne vogliono almeno 20