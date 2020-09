Fiorentina su Santon: i viola pensano al prestito con diritto di riscatto

Continua il mercato in uscita della Roma sulla fascia destra. La buona prestazione di Karsdorp contro il Verona e il ritorno di Bruno Peres post Covid-19 potrebbero convincere i giallorossi a concedersi la partenza di Davide Santon, dopo la cessione in prestito di Alessandro Florenzi al PSG. Secondo quanto riporta violanews.com, la Fiorentina è alla ricerca di un esterno capace di coprire entrambe le fasce, per utilizzarlo all’occorrenza come vice-Biraghi. La nuova pista è proprio quella che porta Santon, con i viola che starebbero pensando al prestito con diritto di riscatto per una cifra complessiva sui 5 milioni di euro. Proprio contro l’Hellas Verona, Davide Santon era entrato in campo sostituendo Karsdorp, colto da crampi: sul terzino della Roma in precedenza è stato forte anche l’interesse del Besiktas, ma la volontà dell’ex Inter di rimanere e proseguire la sua carriera in Italia lo aveva portato a non accettare l’offerta dei turchi.