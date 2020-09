Smalling “salta” pure il big match. Kalinic, sì al bis come vice Edin

Ad ascoltare Paulo Fonseca, nel giro di qualche ora Chris Smalling potrebbe tornare nella Capitale e aiutare il portoghese nel big match contro la Juventus di domenica sera. In realtà la distanza tra i due club resta la stessa, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero, anzi i rapporti si sono leggermente freddati dopo le parole del tecnico pronunciate alla vigilia della gara contro il Verona, in cui ha ammesso di averlo sentito recentemente al telefono: “Sono sempre in contatto con lui, ha voglia di tornare e noi vogliamo riaverlo“.

Per il momento la Roma continua il braccio di ferro perché non ha intenzione di offrire più di 12/13 milioni per il difensore, dall’Inghilterra, invece, ne chiedono 20, una distanza difficilmente colmabile se non a fine mercato.

Intanto, Solskjaer lo ha escluso dal match di Coppa di ieri sera contro il Luton Town, dopo che non ha preso parte nemmeno alla partita di campionato con il Crystal Palace. L’acquisto di Smalling è legato anche alla cessione di Fazio, se la Fiorentina dovesse puntare sull’argentino e non su Lyanco allora qualcosa si potrebbe sbloccare in anticipo.

L’affare Milik ormai è definitivamente sfumato. Resta in attesa Kalinic che vorrebbe tornare a Roma dopo l’esperienza dello scorso anno nella Capitale: Fonseca lo ha richiesto espressamente e lui ha rifiutato il Besiktas.