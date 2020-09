Calciomercato Roma, Torreira si allontana: l’uruguaiano ha detto sì all’Atletico Madrid

Lucas Torreira, da tempo nei piani di mercato della Roma in ottica di uno scambio con l’Arsenal per Amadou Diawara, difficilmente riuscirà nell’obiettivo personale di tornare in Italia: l’ex Sampdoria, infatti, ha detto sì all’Atletico Madrid. Il centrocampista è convinto del progetto tecnico di Simeone, con il quale il giocatore ha già avuto un colloquio personale. Gli spagnoli hanno trovato una base d’accordo con il centrocampista, mentre i due club ora stanno trattando per chiudere la trattativa: l’Arsenal vuol che il suo passaggio a Madrid sia permanente, mentre l’Atletico offre la formula del prestito con opzione per il riscatto. Secondo quanto riporta Sky Sport, affinché si proceda con la stretta di mano definitiva, però, c’è bisogno anche di un’uscita nell’Atletico: il nome in cima alla lista è quello di Hector Herrera.