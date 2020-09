L’Arsenal torna su Diawara: possibile offerta alla Roma nei prossimi giorni

“Proveremo a rinforzarci fino a quando il mercato non sarà chiuso“. Mikel Arteta, tecnico dell’Arsenal, è stato chiaro. L’obiettivo rimane il centrocampista, vista l’ormai certa partenza di Lucas Torreira. Come riporta “Express”, nella lista dei “Gunners” c’è anche il romanista Amadou Diawara: il guineano piace da tempo all’ex vice di Guardiola e la spesa per il suo acquisto sarebbe inferiore a quella di altri profili cercati dall’Arsenal, come Thomas Partey dell’Atletico Madrid (50 milioni) e Aouar del Lione (58). Nelle ultime ore si è parlato anche della cessione di Torreira all’Atletico per abbassare la cifra richiesta dai “Colchoneros”, ma Simeone lo prenderebbe solo in prestito. Per questo motivo, non è da escludere una trattativa tra Roma e Arsenal nei prossimi giorni.