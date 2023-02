Zaniolo, oggi la verità sulla lista Uefa. Con l’Empoli può tornare Karsdorp

Il giorno dopo, l'eliminazione con la Cremonese brucia ancora alla Roma. Una partita deludente da parte di tutti i calciatori, con gli errori pesanti di Celik e Kumbulla. Il turnover di Mourinho non ha funzionato, ma non è la prima volta: anche in altre partite nella sua avventura giallorossa una rotazione massiccia aveva portato a risultati molto negativi. A questo si aggiunge una condizione e delle prestazioni in grosso calo da parte di Lorenzo Pellegrini, ancora a zero gol su azione. L'unica buona notizia l'ha portata Gini Wijnaldum, che ieri è tornato in panchina dopo un'assenza di quasi sei mesi: "Spero di giocare presto", ha scritto l'olandese. Ora il mirino è tutto alla partita con l'Empoli,che sarà arbitrata da Dionisi, all'esordio contro la Roma. Anche contro i toscani potrebbe esserci un altro rientro a disposizione di José Mourinho. Il riavvicinamento con Karsdorp è stato iniziato e sabato può arrivare la convocazione, anche perché in questo momento al tecnico portoghese servono alternative.