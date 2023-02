Roma-Cremonese, le pagelle dei quotidiani: errori pesanti di Kumbulla e Celik

La Roma viene eliminata dalla Coppa Italia. I giallorossi perdono 2-1 in casa contro la Cremonese ed escono ai quarti della competizione. Disastrosa tutta la squadra. Nel primo tempo l'errore di Kumbulla spiana la strada a Dessers, che entra in area e si conquista il calcio di rigore per il fallo di Rui Patricio. Nella ripresa ci pensa Celik, con una sfortunata autorete, a far raddoppiare gli ospiti. Male anche Pellegrini. I cambi di Mourinho nella ripresa non incidono. L'unico acuto, inutile, è il gol di Belotti.