Roma, per Friedkin la lettera di Zaniolo è tardiva. Domani la lista Uefa

Sono giorni di riflessione anche per i Friedkin sulla questione Zaniolo, che vain attesa anche delle risposte della Uefa. Il numero 22 domani tornerà a Trigoria per allenarsi, si vedrà poi se in maniera individuale o aggregato al resto dei compagni. Inoltre, in queste ore (entro la mezzanotte) la Roma dovrà comunicare la lista Uefa, che però non sarà ufficiale anche all'esterno almeno fino a domani mattina. E quindi, di conseguenza, bisognerà aspettare per capire se Zaniolo, così come Karsdorp, sarà presente. Il club giallorosso, infatti, vuole prima ricevere tutti gli ok da Nyon, dal momento che in seguito al settlement agreement deve rientrare in determinati paletti anche nella compilazione della rosa per l'Europa. Nelle stagioni 2022/23 e 2023/24, la Roma non può iscrivere nessun nuovo giocatore nella lista Uefa, a meno che il "bilancio" della Lista A non sia positivo, ovvero che il saldo tra i costi dei giocatori in uscita e quelli dei calciatori inseriti sia appunto positivo. Essendo usciti Vina e Shomurodov in prestito, per far spazio a Wijnaldum, Solbakken e Llorente, Zaniolo potrebbe essere comunque escluso.