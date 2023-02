Zaniolo, anche il Galatasaray ci ha provato: martedì sera il tentativo in prestito

Per Nicolò Zaniolo si prospettano giorni difficili a Roma, in cui partirà fuori dalle scelte di Mourinho dopo la chiusura del mercato invernale senza cessione. Nulla da fare per la pista Milan, così come per quella inglese di Bournemouth e Leeds. Allo stesso modo è finito anche il sondaggio del Galatasaray: secondo quanto riportato da 'Alfredo Pedullà' martedì sera si è mosso direttamente il club turco col presidente Dursun Ozbek, attraverso alcuni intermediari. La proposta era di un prestito oneroso con diritto di riscatto, non modificabile a causa dei paletti del Fair Play Finanziario che incombono anche sul 'Gala'. Una possibilità mai davvero concreta, dal momento che la Roma ha subito chiarito che le sue richieste e le condizioni non sarebbero cambiate: prestito oneroso con obbligo non condizionato ad almeno 30 milioni.