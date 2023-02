Wijnaldum: “Risultato deludente, felice di essere tornato. Spero di giocare presto”

L'olandese è rientrato ieri in panchina dopo una lunghissima assenza per infortunio

Nella serata nerissima dell'Olimpico della Roma con la Cremonese, l'unica buona notizia - oltre al ritorno al gol di Belotti - è stata senza dubbio la presenza di Georginio Wijnaldum in panchina, a quasi sei mesi dall'ultima volta. Per lui l'ovazione dello stadio e del popolo giallorosso, che lo aspetta da tempo come Mourinho. Contro l'Empoli potrebbe trovare qualche minuto in campo, al più tardi accadrà con il Lecce. Oggi l'olandese ha condiviso un reel su Instagram commentando la serata di ieri: "Purtroppo ieri è stato un risultato deludente, ma sono stato molto felice di essere di nuovo con la squadra durante una partita. Spero di giocare presto".