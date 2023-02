Roma, prove di pace: Karsdorp vede la convocazione

In attesa di capire l'evoluzione del caso Zaniolo, la Roma prova a recuperare un pezzo del mosaico di una rosa corta. Già con l'Empoli, infatti, Rick Karsdorp potrebbe tornare tra i convocati e quindi infoltire la batteria di terzini che oggi di ruolo vede il solo Celik ieri disastroso con la Cremonese. Primi segnali di avvicinamento tra Mourinho e l'olandese sono stati già registrati, ora serve trovare una tregua fino a giugno quando le strade di Karsdorp e la Roma dovrebbero separarsi. A gennaio infatti sono arrivate solo proposte di prestito mentre Pinto punta alla cessione a titolo definitivo del terzino che a novembre è stato messo ai margini da Mourinho per l'ingresso "non professionale" avuto col Sassuolo. Un rinforzo in più in vista del girone di ritorno e dell'Europa League.