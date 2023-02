Roma, la stella di Pellegrini non brilla più: cattiva forma e zero gol su azione

“Vorrei tre Pellegrini, uno per reparto”. Oggi, però, di quel Pellegrini ammirato in buona parte della scorsa stagione non è rimasto nemmeno mezzo. Mourinho deve fare i conti con la sparizione improvvisa del capitano che anche ieri con la Cremonese non è riuscito a dare quella scossa che un leader dovrebbe dare. Il numero 7 sta vivendo un’annata contrassegnata da problemi fisici, ma l’alibi regge fino a un certo punto anche perché si è tornati da poco dopo una sosta eterna. I numeri lo condannano. Nelle 17 partite giocate da titolare in campionato non è mai andato a segno su azione (2 reti su rigore con Samp e Bologna) né in coppa Italia. In Europa League l’unico vero lampo con la doppietta al Ludogorets. Un rendimento in discesa per uno dei titolari indiscussi che influisce su gran parte della manovra romanista sia quando è impiegato a centrocampo sia quando si ritrova sulla trequarti.