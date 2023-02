La Roma sul giovane Tughan Yildiz: il presidente del Bursaspor conferma

La Roma ha messo nel mirino un giovanissimo talento turco. Si chiama Tughan Yildiz, è un centrocampista nato nel 2006 che gioca nel Bursaspor, squadra di terza divisione. A rivelarlo è stato lo stesso presidente del club, Omer Furkan Banaz:"Abbiamo ricevuto lettere di interesse per il nostro giocatore Tughan Yıldız, classe 2006, provenienti da Roma e Inter, due delle squadre più importanti del calcio mondiale. Questo deve farci capire l'importanza del nostro settore giovanile". Yildiz è un trequartista, ha un contratto in scadenza nel 2025 e ha giocato 7 partite in questa stagione.