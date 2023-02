Dalla Polonia: Roma e Legia Varsavia trattano per il riscatto di Majchrzak

Tra i "bambini" convocati in prima squadra da Mourinho in questa stagione, c'è Jordan Majchrzak. Come riportato dall'emittente televisiva polacca TVP Sport, la Roma ha già iniziato a considerare il riscatto del giovane classe 2004. L'attaccante nativo di Zawiercie, squalificato fino al 13 febbraio a seguito di una rissa nel match della Primavera contro il Napoli, è arrivato in estate in prestito con diritto dal Legia Varsavia. Tra i due club ci sono stati già dei colloqui, con i giallorossi che avrebbe proposto un abbassamento del prezzo del cartellino. Richiesta rispedita al mittente dal club polacco che vuole tutti i 700 mila euro pattuiti in estate (oltre ai 100 mila già incassati dal prestito oneroso). L'accordo prevede inoltre diversi bonus legati all'esordio e al numero di partite del calciatore in prima squadra. In questa stagione Majchrzak è sceso in campo 6 volte con la Primavera, realizzando un gol e un assist. Le sue qualità sono state apprezzate da Mourinho che lo ha spesso aggregato alla prima squadra per gli allenamenti oltre a convocarlo in 3 occasioni (Bologna, Milan, Genoa).