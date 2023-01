Zaniolo-Roma è rottura: out con lo Spezia. La Juve rischia 9 punti di penalizzazione

Il 22 giallorosso ha scelto di non rispondere alla convocazione per la trasferta ligure di domenica. La Procura Federale invece ha chiesto la penalizzazione per il cub bianconero

Il futuro di Nicolò Zaniolo è sempre più lontano da Roma e dai colori giallorossi e non ci sarà contro lo Spezia. Il numero 22 ha scelto di non essere convocato dal tecnico e salterà la sfida in Liguria. Zaniolo salterà la sfida contro la squadra di Gotti dopo non aver giocato contro la Fiorentina la settimana scorsa. La decisione è stata presa per le vicende di mercato. Il giocatore vorrebbe essere ceduto già nel mercato di gennaio e la società ascolterà le eventuali offerte. Quasi otto mesi fa l'attaccante metteva a segno uno dei gol più importanti della storia recente romanista, nella finale di Conference League a Tirana. Ma, ad oggi è, di nuovo sul mercato. Il club e Nicolò sono in rotta, il rapporto ha avuto più bassi che alti negli ultimi anni e adesso si è arrivati ad un punto di non ritorno. La Roma vorrebbe almeno 35 milioni, ma può scendere anche ad una cifra inferiore purché sia una cessione a titolo definitivo e non in prestito. Le squadre interessate a Nicolò sono tante, dal Tottenham a West Ham e Leicester, però non sono ancora arrivate delle offerte ufficiali dalle parti di Trigoria.

La Roma non aveva messo in preventivo di muoversi in questi ultimi giorni di mercato, ma con il possibile addio di Zaniolo i piani potrebbero cambiare. La società giallorossa potrebbe anche decidere di dare l'assalto definitivo a Davide Frattesi. Intanto, continua il braccio di ferro tra Pinto e Vagnati per Eldor Shomurodov. Il ds del Torino ha ribadito al gm romanista di volere l'attaccante uzbeko in prestito con diritto e non obbligo di riscatto. Sfuma, invece, uno degli obiettivi per la difesa giallorossa: Kiwior andrà all'Arsenal.

Il caso plusvalenze potrebbe avere delle ripercussioni sulla Serie A e anche sulla corsa al quarto posto, che interessa la Roma di Mourinho. Il procuratore Chiné nell'udienza della Corte Federale d'Appello sull'istanza di riapertura del filone plusvalenze ha chiesto una sanzione di 9 punti di penalizzazione sul campionato in corso per la Juventus. I bianconeri, in questo momento occupano il posto con punti in classifica.

Sono stati ufficializzati dal Settore Tecnico i nuovi allenatori UEFA A che si sono abilitati dopo aver superato a Coverciano gli esami del corso. Salvatore Foti (il vice di Mourinho) ha superato le prove finali con ottimi risultati.