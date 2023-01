Calciomercato Roma, sfuma Kiwior: domani le visite mediche con l’Arsenal

Sfuma un obiettivo per la difesa giallorossa. Secondo quanto riportato da Sky Kiwior andrà all'Arsenal. Il centrale polacco domani volerà a Londra per svolgere le visite mediche. I Gunners hanno chiuso la trattativa versando nelle casse dello Spezia 25 milioni di euro più eventuali bonus. Jakub non ci sarà per la sfida di domenica contro la Roma. Pinto dovrà virare su altri obiettivi per rinforzare il reparto arretrato aspettando il rinnovo di Smalling. Mourinho vuole un centrale di livello per la prossima stagione, oltre ad un centrocampista.